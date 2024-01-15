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e-Devlet şifre alma işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek - Son Dakika
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e-Devlet şifre alma işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek

Türksat kablo abone merkezlerinden de e-Devlet şifre alma işlemleri yapılabilecek. e-Devlet Kapısı, 64,5 milyon kayıtlı kullanıcı ve 7 bin 767 entegre elektronik hizmetle büyümeye devam ediyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı.

e-Devlet şifre alma işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek
15.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:43
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e-Devlet şifre alma işlemleri, vatandaşların elektronik devlet altyapısına daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilir hale getirildi.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, bürokrasinin azaltılması amacıyla kurulan e-Devlet Kapısı, 22 hizmetle başlayan yolculuğuna bugün 64,5 milyona yakın kayıtlı kullanıcı ve 7 bin 767 entegre elektronik hizmetle devam ediyor.

Saniyeler içerisinde 1026 kurumun tüm işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılırken e-Devlet şifre alma işlemleri de Türksat kablo abone merkezlerine taşındı. Böylelikle artık e-Devlet Kapısı'na ulaşmak daha kolay hale getirildi.

Öte yandan e-Devlet Kapısı web sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla 1 milyon kullanıcının görüş ve önerilerinin alındığı "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı.

Kaynak: AA
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Türksat, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi e-Devlet şifre alma işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: e-Devlet şifre alma işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek - Son Dakika
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