E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu - Son Dakika
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E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

01.04.2022 14:25
E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için e-Devlete taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021'den bugüne kadar 47 bin 343 kişinin başvurduğu açıklandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için e-Devlete taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021'den bugüne kadar 47 bin 343 kişinin başvurduğu açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998'den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı veriliyor. Bakanlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021'den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. Bu kapsamda bugüne kadar 47 bin 343 kişi e-Devletten başvuru yapıp engelli kart sahibi oldu. 2 bin 423 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1,5 milyon vatandaşa engelli kimlik kartı verildi. Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında yüzde 20 indirim sağlanıyor. 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor. Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parkları ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyorlar. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor. TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tragger, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu - Son Dakika


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