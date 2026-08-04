E-ihalelerde 2.7 Milyar TL Gelir

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk altı ayında e-ihale sistemi üzerinden 6 bin 826 ihalenin tamamlandığını, satışlardan Hazine'ye 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların e-ihale sistemi üzerinden ekonomiye kazandırılmaya devam edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana elektronik ortamda şeffaf, güvenli ve rekabetçi şekilde yürütülen satış sistemi üzerinden 2026 yılının ilk altı ayında 6 bin 826 ihale başarıyla sonuçlandırıldı. Bu dönemde e-ihale sistemi aracılığıyla bin 477 araç ve 5 bin 349 eşya ihale yoluyla ekonomiye kazandırıldı.

Açıklamada, söz konusu satışlardan Hazine'ye 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edildiği belirtildi. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydettiği ifade edildi.

Sistem üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ticari ve binek araçların yanı sıra tekstil ve ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik ürünler, mutfak eşyaları, mobilya ile gıda ve kozmetik başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinin piyasa değerinde satışa sunularak ülke ekonomisine katkı sağlandığı bildirildi. Satışa sunulan ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından titizlikle değerlendirildiği, gerekli görülen durumlarda ilgili kamu kurumlarının görüşü alınarak analiz ve uygunluk testleri yaptırıldığı kaydedildi. Gıda ürünlerine ait uygunluk raporlarının da e-ihale sistemi üzerinden isteklilerin erişimine sunularak süreçte şeffaflık sağlandığı vurgulandı.

Açıklamaya göre ihalelerde araçlarda başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda ise yüzde 50'si olarak belirleniyor. Teklif verebilmek için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması zorunlu tutuluyor. İhalelerde en yüksek teklifi veren istekli, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanıyor. Teklifin satışa esas bedelin en az yüzde 75'ine ulaşması halinde satış doğrudan sonuçlandırılırken, bu seviyenin altında kalan teklifler işletme müdürlüğü tarafından değerlendirilerek satışın onaylanmasına veya ihalenin yeniden açılmasına karar verilebiliyor.

İhaleyi kazanan kişinin ihale bedelini 7 gün içinde ödemek, satın aldığı ürünü ise 10 gün içinde teslim almakla yükümlü olduğu belirtildi. Kazananın bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin ikinci en yüksek teklif sahibine geçebildiği, teminatın iade edilmediği ve tekrarı halinde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanarak belirli sürelerle ihalelere katılımlarının engellendiği kaydedildi. Tarafsızlığın korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı personeli ile birinci derece yakınlarının e-ihalelere katılamadığı da açıklamada yer aldı.