E-ticaret Türkiye'de Yüzde 52,2 Artış Gösterdi - Son Dakika
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E-ticaret Türkiye'de Yüzde 52,2 Artış Gösterdi

E-ticaret Türkiye\'de Yüzde 52,2 Artış Gösterdi
22.07.2026 13:18
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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin 4,5 trilyon liraya ulaştığını duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 52,2 oranında artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde "E-Ticareti Güçlendirme Projesi" eğitimleri gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde ve e-ticaret ekosisteminin öncü firmalarının sponsorluğunda hayata geçirilen proje kapsamında, bölgedeki işletmelere ve girişimcilere e-ticaret alanında rehberlik edilecek eğitimler verildi.

Türkiye genelinde esnaf, KOBİ'leri ve girişimcileri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefleyen proje, e-ticaret alanında bilgi ve yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. E-Ticaret Uyum Endeksi analizleri doğrultusunda belirlenen illerde gerçekleştirilen eğitimler ile esnaf ve KOBİ'nin dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, kadın ve genç girişimcilerin e-ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil edilmesi ve bölgesel e-ticaret hacminin artırılması hedeflendi.

"Artık AVM'lerin de çok gözde olmadığı bir dönem yaşıyoruz"

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son yıllarda e-ticaret alanında yaşanan hızlı büyüme ve dönüşüm, dijitalleşme ve ticaretin tabiatında bir değişim doğurduğunu belirtti. Gürcan, "Aynı zamanda bu, yeni hukuki ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bundan 15 yıl evvel esnafımızın en büyük şikayetlerinden birisi açılan AVM'lerdi. İşte ticaretin AVM'lere kaydığı, AVM'ler de pazar günleri dahi açık olduğundan dolayı esnafımızın iş yapamadığı şikayetleri vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık AVM'lerin de çok gözde olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte e-ticaret bu alanı hızla doldurdu. Öyle ki Türkiye'nin dört bir yanından, 81 vilayetinden insanımız, esnafımız, kadın girişimcilerimiz, gençlerimiz açtıkları e-ticaret hesaplarıyla 7 gün 24 saat, cumartesi pazar da dahil olmak üzere vatandaşlarımıza satış yapabilmektedirler. Aslında bu çok büyük bir avantaj" dedi.

"E-ticaret üzerinden yaklaşık 4,5 trilyon liralık bir ticaret hacmi dönüyor"

2022 yılında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u çıkardıklarını hatırlatan Gürcan, "Burada sektörün daha adil ve rekabetçi bir ortam tesis ederek çok oyuncu bir piyasa yapısının oluşturulmasını sağlamış olduk. Pazar yerleri ile satıcılar arasındaki ilişkiler düzenlendi ve pazarlama faaliyetlerine şeffaflık ve ölçülülük sağlandı bu yasa sayesinde. Ayrıca Türkiye'nin dijital ticaret mevzuatının uluslararası normlara uygunluğu gözetilerek bu düzenlemeler Avrupa Birliği'nin dijital piyasa regülasyonları dikkate alınarak kurgulandı. 2019'dan bu yana her yıl düzenli olarak e-ticaret istatistiklerini Bakanımızın başkanlığında kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu rapora göre baktığımızda 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret bir önceki yıla göre yüzde 52,2 oranında artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. Yani e-ticaret üzerinden yaklaşık 4,5 trilyon liralık bir ticaret hacmi dönüyor" diye konuştu.

"E-ticaret yalnızca bir alternatif değil, ekonominin vazgeçilmez bir parçasıdır"

Düzenlenen programla Van iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attıklarını dile getiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise "İçinde bulunduğumuz dönem, üretimin ve ticaretin sınırlarının ortadan kalktığı, rekabetin küresel ölçekte yaşandığı bir çağdır. Bu yeni düzende güçlü olmanın yolu; dijitalleşmeyi doğru anlamaktan ve etkin kullanmaktan geçmektedir. TOBB Başkanımız ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun kıymetli bir açıklamasının altını çizerek aktarmak isterim: 'Artık dünyanın en kıymetli arazisi bilgisayar ve telefon ekranlarıdır. Bu sayede artık küçük işletmeler dahi e-ticaret sayesinde dünyanın dört bir yanına rahatlıkla ulaşabilmektedirler.' Bu doğrultuda; dijital ticaret oranımız her geçen gün hızla artarken, bu duruma hiçbir işletme seyirci kalamıyor artık" şeklinde konuştu.

Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'ın yanı sıra, Van Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve girişimciler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-ticaret Türkiye'de Yüzde 52,2 Artış Gösterdi - Son Dakika

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