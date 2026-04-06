Üye Girişi
Son Dakika Logo

E-Ticaret Türkiye'nin Gelecek Büyüme Hikayesi

06.04.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin Türkiye'nin büyümesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin bir sonraki büyüme hikayesinde e-ticaretin çok önemli bir yeri olacağına inanıyorum. Anadolu'nun üretim gücü dijitalle birleştiğinde çok daha büyük başarılar göreceğiz." dedi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, TOBB ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle Aydın Ticaret Odası'nda "E-ticareti Güçlendirme Eğitimi" programı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, buradaki eğitimde sadece teorinin anlatılmadığını, işletmelere doğrudan yol gösterildiğini, pazar yerlerine girişten mevzuata, altyapıdan ödeme sistemlerine, tüketici haklarından lojistiğe, dijital varlıktan reklam yönetimine kadar uçtan uca bir dönüşümün sunulduğunu söyledi.

İşletmelerin ve girişimcilerin küresel pazarda daha fazla yer almasını istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye sadece tüketen değil, üreten, markalaşan, dünyaya satan bir ülke olmalıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu dönüşümün yanındayız. KOBİ'lerimizi, kadın girişimcilerimizi, gençlerimizi dijital ticarete hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dijital ticaret fırsat eşitliği de üretir. Anadolu'daki bir kadın girişimcinin emeği ulusal pazara taşınır. Genç bir girişimcinin fikri dünyayla buluşur. Küçük bir işletmenin kapasitesini büyütür. Yereli globale bağlar. Bu noktada güven meselesi de en az satış kadar önemlidir. Dijital ekonomide güven yoksa sürdürülebilir büyüme olmaz. Bugün Türkiye'de kartlı harcamaların yaklaşık üçte biri artık dijital kanaldan geçiyor."

Hisarcıklıoğlu, dünyanın çok hızlı değiştiğine işaret ederek, "Yapay zeka değiştiriyor, veri değiştiriyor, mobil ticaret değiştiriyor. Tüketici beklentileri de değişiyor. Böyle bir dönemde eski yöntemlerle yol almak artık mümkün değil ama korkmaya da gerek yok. Çünkü Türk özel sektörü bu dönüşümü başaracak kabiliyete de sahip, cesarete de sahip. Yeter ki birlikte çalışalım, yeter ki öğrenmeye açık olalım. Yeter ki dijitalleşmeyi bir maliyet değil, yatırım aracı olarak görelim. Türkiye'nin bir sonraki büyüme hikayesinde e-ticaretin çok önemli bir yeri olacağına inanıyorum. Anadolu'nun üretim gücü dijitalle birleştiğinde çok daha büyük başarılar göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da böylesi önemli bir programın Aydın'da yapılmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen ise yerel üretimi dijitalle buluşturmayı, KOBİ'leri küresel pazara taşımayı, kadın ve genç girişimcilerin sistem içindeki ağırlığını artırmayı ve ticareti ülke geneline dengeli şekilde yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar da bu eğitimlerin sektöre yeni oyuncular kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise e-ticarette Aydın'ın ilk 5'e girmesi için uğraş verdiklerini dile getirdi.

Daha sonra Nazilli Ticaret Odası 100. Yıl Ödül Töreni programına katılan Hisarcıklıoğlu burada da konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların devam ettiğini, Türk özel sektörünün dinamik, esnek ve kriz tecrübesine sahip bir yapıda olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, " Ben ticaret hayatına girdiğimden bu tarafa tam işler iyi oldu derken krizle karşı karşıya kalıyoruz ama hepsini Allah'a çok şükür atlattık. Hiç aşağıda kalmadık. Bu şartlar bizim uyum sağlama kapasitemizi de yükseltiyor. Geçmişte bunların örneklerini yaşadık. Bu tip şoklardan, bu tip sıkıntılardan kalkabilmemizin yolu, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Özellikte sizden bir ricam var. Ne olur birbirinizi öteki diye görmeyin." dedi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törende meslekte 50 yılı geride bırakan üyelere plaket verildi.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen de katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:08:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.