E-ticarette sipariş iptallerine ceza yağdı - Son Dakika

E-ticarette sipariş iptallerine ceza yağdı

E-ticarette sipariş iptallerine ceza yağdı
Son Güncelleme: 29.09.2023 10:34

TİCARET Bakanlığı'nın 2023 denetimlerinde, tüketici mağduriyetine sebep veren e-ticaret firmalarına toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı. Özellikle stokta bulunmayan siparişlerin iptal edilmesi gibi yasa ve yönetmeliğe aykırı davranışlarda bulunan 44 firma cezalandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, sipariş iptali yaparak tüketiciyi mağdur eden 44 e-ticaret firmasına 78.5 milyon lira ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranı, 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 15,7'ye, 2022 yılında ise yüzde 18,6'ya çıktı. Aynı zamanda 2022 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sipariş adedi, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona yükseldi.

TALEP ARTINCA BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

e-Ticaret hacminde gerçekleşen artış ile birlikte, geleneksel alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmaması durumu, tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu kapsamda 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ve 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerin önemi ortaya çıktı. Düzenlemelerle hem tüketiciler korunurken hem de düzenlemelere aykırı davranışları ile sektörde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet şartlarını bozan firmaların neden olduğu olumsuzluklara engel olundu.

44 FİRMAYA CEZA

Bakanlıkça, ödemesi yapılan siparişlerin iptal edilmesi, cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile ilgili 2023 yılında 61 firma denetlendi. Daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmadığı gibi gerekçelerle iptal edilmesi uygulamaları başta olmak üzere, yasa ve yönetmeliğe aykırı davranışlarda bulunan 44 e-ticaret firmasına 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: E-ticarette sipariş iptallerine ceza yağdı - Son Dakika
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