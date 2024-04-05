E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi

E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.
Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin son üç yılda 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıktığını belirterek, "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine de orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bin yılı aşkın tarihi köklere dayandığını vurguladı ve iki ülkenin de dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahip olduğunu söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile 'Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi' kapsamında ayçiçeği üreticilerine 300 paket, iki çeşit yağlık ayçiçeği tohumu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 98 bin 750 TL olup 2 milyon 800 bin TL bakanlık katkısı şeklindedir.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Devlet Su İşleri bütçesinin neredeyse tamamına yakınının sulama sistemlerine ayrıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıllık hedeflerin gıda arz güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazisi, orman alanı ve mera varlığı bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve su fakiri ülke konumuna geleceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe dünya lideri olduğunu ve tohum üretiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın da ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Bakan Uraloğlu, bayram süresince alınan tedbirlerle birlikte kara, deniz, hava ve demir yollarında yoğunluk yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen fasulye, açık havada hasat edilmeye başlandı. Kilogram fiyatı tarlada 80-100 TL arasında olan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçi İlyas Önerden, Türkiye'nin en erken fasulyesini yetiştirdiklerini ve ürünlerini Türkiye'nin her yerine sattıklarını belirtti.
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