E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi

Tarım ve Orman Bakanı: Öncelik Gıda Arz Güvenliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Devlet Su İşleri bütçesinin neredeyse tamamına yakınının sulama sistemlerine ayrıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıllık hedeflerin gıda arz güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazisi, orman alanı ve mera varlığı bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve su fakiri ülke konumuna geleceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe dünya lideri olduğunu ve tohum üretiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti.