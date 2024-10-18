EasyCep ve Samsung'tan Takas Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

EasyCep ve Samsung'tan Takas Desteği

EasyCep ve Samsung\'tan Takas Desteği

EasyCep, Samsung ile iş birliği yaparak eski cihaz takası ile yeni ürün alımında indirim sunuyor.

18.10.2024 11:57
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EasyCep, Samsung ile stratejik bir iş birliğine gitti. İkinci el cihazların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen iş birliği kapsamında tüketiciler yeni Samsung Galaxy marka akıllı cep telefonu ve akıllı saat alımlarında eski cihazlarını vererek takas desteğine kavuşuyor.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, dünya akıllı telefon ve tüketici elektroniği pazar liderlerinden olan Samsung ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde döngüsel ekonomi yaklaşımına paralel olarak iş birlikleri yapan Samsung, EasyCep ile anlaşarak yeni cihaz alımlarında müşterilerine takas desteği vermeye başladı. Akıllı telefon, tablet ve saatleri kapsayan iş birliği sayesinde tüketicilerin bu ürünlere olan erişimi kolaylaşırken, tüketicilerin eski cihazları da yenilenerek ekonomiye kazandırılıyor ve yeni telefon üretiminden kaynaklı karbon salımı ve su tüketiminin azaltılması sağlanıyor.

"Doğal kaynakların kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye çekerek gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlığımız, Samsung ile iş birliğimizin temelini oluşturdu" açıklamasını yapan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Dünyada akıllı telefon ve saatler pazar liderlerinden olan Samsung ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde, daha geniş kitlelerin bilgi teknolojilerine ulaşmasına destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirket olarak elektronik ürünlerin yenilenmesi alanındaki uzmanlığımız ve kapasitemiz, döngüsel ekonomi uygulamaları ile çevresel etkisini azaltma stratejisi kapsamında global olarak faaliyet gösterdiği pazarlarda yerel iş birlikleri yapan markanın bizi seçmesinde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, eski cihaz takasında bin TL alt sınırın uygulandığı bu iş birliği sayesinde tüketiciler, yeni telefon alımlarında ürüne göre değişmekle birlikte 8 bin TL, yeni tablet alımlarında 4 bin TL'ye varan ve yeni akıllı saat alımlarında da 2 bin TL'ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. samsung.com.tr ve markanın mağazalarında eski cihazlarının kondisyonuna göre anında teklif alan tüketiciler, buna ek olarak ek takas desteği ile yeni ürünleri indirimli fiyatlardan alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Teknoloji, Samsung, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EasyCep ve Samsung'tan Takas Desteği - Son Dakika

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