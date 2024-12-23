EBRD'den Kavram Enerji'ye 42 Milyon Dolar Finansman

Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fiba Yenilenebilir Enerji'nin iştiraki Kavram Enerji'ye, güneş enerjisi santrallerinin inşası için 42 milyon dolar finansman sağladı.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu 42 milyon dolarlık finansman, Kavram Enerji'nin Isparta ve Balıkesir'deki güneş enerjisi santrallerinin inşasında kullanılacak.

Finansmanın, Isparta'da 50 megavatlık güneş enerji santrali ve Balıkesir'de 20 megavatlık hibrit güneş enerji santrali kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Santraller tamamlanarak üretime geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik sisteminde yıllık 37 bin ton emisyon salımını engelleyecek.

Fiba Grup bünyesinde bulunan Fiba Yenilenebilir Enerji'nin 581 megavat kurulu gücü bulunuyor.