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EBRD, Türkiye'deki yatırımlarını artıracak - Son Dakika

EBRD, Türkiye'deki yatırımlarını artıracak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'deki yatırımlarının bu yıl 2,5 milyar avroyu aşacağını açıkladı. Renaud-Basso, Türkiye'nin bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke haline geldiğini belirterek, özellikle yeşil dönüşüm projelerine odaklandıklarını söyledi. EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları ise 19 milyar avroyu geçti.

EBRD, Türkiye\'deki yatırımlarını artıracak
22.11.2023 - 11:05,
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, bankanın Türkiye'de bu yılki yatırımlarının 2,5 milyar avroyu aşacağını belirterek, "Türkiye'deki yatırımlarımızı her zaman çok yüksek tuttuk ve yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Renaud-Basso, Türkiye'ye ziyareti kapsamında, EBRD'nin Kadın ve İklim Finansmanı Raporu'nun tanıtım toplantısının ardından Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bankanın Türkiye'ye yatırımlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel ekonominin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmaya geçtiği sırada Ukrayna'daki savaşın etkisi, enerji krizi ve enflasyonun yarattığı zorluklarla karşılaştığını anımsatan Renaud-Basso, dünya çapında para politikasında önemli değişiklikler görüldüğünü ve bu değişikliklerin ekonomiler üzerinde etkilerinin hissedilmeye başlandığını ifade etti.

Renaud-Basso, şu an Avrupa ekonomisinde yavaşlamanın başladığını ancak ABD ekonomisinin biraz daha dirençli olduğunu dile getirerek, "Ancak, faiz oranlarının bir süre yüksek kalacağını görüyoruz. Avrupa ve ABD'de enflasyon düşüyor ve bu iyi bir gösterge. Ancak, bu düşüşün sürdürülebilir olduğunu görmek için sonuna kadar beklemeliyiz. Bu nedenle, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirene kadar faiz oranlarının yüksek kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de para politikasındaki değişiklik doğru ve sürdürülmeli"

Türkiye'de de para politikasındaki değişiklikler ile makroekonomik politikalardaki değişimin doğru yönde olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Renaud-Basso, "Makroekonomik dengesizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle endişeliyiz. Bu açıdan, para politikasındaki değişimin enflasyonun düşürülene kadar sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Türk ekonomisinin ve özel sektörün çok dirençli olması pozitif bir durum." diye konuştu.

Renaud-Basso, Türkiye'nin bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke haline geldiğini belirterek, "Bu yıl da yine olağanüstü bir yıl olacak. Türkiye'de bu yılki yatırımlarımızın 2,5 milyar avroyu aşacağını öngörüyoruz. Şu anda 2,4 milyar avro hacmindeyiz ve yılın kalan iki ayında bu miktarın 2,5 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımlarının yüzde 93'ünün şirketler, imalat sektörü ve finansal kuruluşlar olmak üzere özel sektöre olduğunu söyleyen Renaud-Basso, KOBİ'leri finanse etmeyi, yeşil dönüşümü ve kadınların liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi önemsediklerini anlattı.

Renaud-Basso, belediyelerle yeşil altyapının geliştirilmesi için çalıştıklarını da dile getirdi.

"Öncelikli alanlarımızdan birisi yeşil dönüşüm"

Bankanın yatırımlarının yüzde 50'sinin yeşil dönüşüm projelerine yapıldığını kaydeden Renaud-Basso, özellikle çelik ve çimento gibi karbon yoğun sektörlerin karbonsuzlaşmasına katkı sağlamak üzere özel sektörle çalıştıklarını söyledi.

Renaud-Basso, EBRD yatırımlarının talebe bağlı olarak şekillendiğini belirterek, "Bu nedenle yıllık hedefimiz yok. Ancak, Türkiye'deki yatırımlarımızı her zaman çok yüksek tuttuk ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Birçok yatırım fırsatı olduğunu görüyoruz ve müşterilerimize ve ülkeye desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Bizim için bu yatırımlarda önceliklerden birisi yeşil dönüşüm. Bu alanda yapılacak çok iş var ve katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine yönelik 2023 ve 2024 için 1,5 milyar avroluk bir program başlattıklarını anımsatan Renaud-Basso, bu miktarın 700 milyon avroluk kısmının hayata geçirildiğini ve kalan kısmının 2024'te tamamlanacağını sözlerine ekledi.

EBRD'nin Türkiye'deki en yüksek yıllık yatırımı

EBRD verilerine göre, bankanın bu yıl 2,5 milyar avroyu aşacağını öngördüğü yatırım, Türkiye'de yıllık bazdaki en yüksek yatırımı olacak.

Bankanın Türkiye'de yıllık bazda daha önceki en yüksek yatırımı 2 milyar avroyla 2021'de kayıtlara geçmişti. Geçen yıl ise EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları 1,63 milyar avro olmuştu.

EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları ise 19 milyar avro seviyesini aştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EBRD, Türkiye'deki yatırımlarını artıracak - Son Dakika


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