EBSO, çevre koruma ve yeşil dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine ödüllerini verdi - Son Dakika
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Ekonomi

EBSO, çevre koruma ve yeşil dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine ödüllerini verdi

EBSO, çevre koruma ve yeşil dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine ödüllerini verdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine verilen 2023 Çevre Ödülleri, törenle firma temsilcilerine takdim edildi.

05.06.2024 18:00
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine verilen 2023 Çevre Ödülleri, törenle firma temsilcilerine takdim edildi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan küresel riskler arasında iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının ön sırada yer aldığını hatırlatan Yorgancılar, "Ormanlık alanlarımızın arttırılmasıyla ilgili çaba göstermek zorundayız. Bunu yapan çeşitli vakıflarımız ve sivil toplum kuruluşları var ancak bunlara destek olmak zorundayız." dedi.

Yorgancılar, EBSO olarak karbon ayak iziyle ilgili hesaplama ve takip edilme yöntemleriyle ilgili kitap yayımladıklarını belirterek, tüm sanayi kuruluşlarının nasıl bir yol haritasını izleyeceğini bu rehber kitapta görebileceğini dile getirdi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise fosil yakıtların kontrolsüzce kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel çapta yaygınlaşmaması nedeniyle küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon emisyonunun dünya için önemli problemler haline geldiğini söyledi.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Bakioğlu da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında "Orman Yangınlarına Bakış Konferansı" da düzenlendi.

6 sanayi tesisine ödül

Törende çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla ödüle layık görülen, "büyük ölçekli tesisler" kategorisinde Ege Profil, Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi ve Uysal Makina Uysal 2 Şubesi, "KOBİ ölçekli tesisler" ketagorisinde ise Batı Beton Gaziemir Hazır Beton Tesisi, Birim Makina Sanayi ve Form Endüstri İzmir Şubesi'nin yetkililerine ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Çevre, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EBSO, çevre koruma ve yeşil dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine ödüllerini verdi - Son Dakika

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