ECB Anketi: Avro Bölgesi'nde Enflasyon ve Büyüme Tahminleri

05.05.2026 19:39
ECB’nin anketine göre enerji fiyatları enflasyonu etkilerken, Avro Bölgesi'nde büyüme tahminleri düştü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları, Avro Bölgesi'nde ekonomik görünümün enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kaldığını ortaya koydu.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Anket katılımcıları, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılı enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükseltti.

Ankete göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentisi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 2,7, 2,1 ve yüzde 2 oldu.

İlk çeyrek anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, ikinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,9 puan ve 2027 için 0,1 puan artış oldu. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri (5 yıllık) yüzde 2 olarak değişmedi.

Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi, büyüme rakamlarına aşağı yönlü revizyon olarak yansıdı.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 1, 1,3 ve yüzde 1,3 oldu. Bu çeyrekte, ilk çeyreğe göre 2026 büyüme tahmininde 0,2 puan, gelecek yılın tahmininde de 0,1 puanlık aşağı yönlü değişim görüldü. 2028 için ise büyüme beklentileri sabit kaldı.

Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini değişmeyerek yüzde 1,3'te kaldı.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentilerde ise önemli bir değişim gözlenmedi.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 6,3, 6,2 ve yüzde 6,1 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise yüzde 6,1 oldu.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 31 Mart-8 Nisan'da yapılırken, araştırmaya 56 profesyonel katıldı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde geçen ay enflasyonun yüzde 3'e yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin devam etmesi, ECB'nin uzun vadeli fiyat istikrarını korumak adına faiz oranlarını bu yıl içinde üç kez artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Kaynak: AA

