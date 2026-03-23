ECB Başkan Yardımcısı'ndan Enflasyon Uyarısı

23.03.2026 13:25
De Guindos, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini değerlendirerek enflasyon riski hakkında uyardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, para politikasının, Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını, fiyat artışlarının kalıcı bir sürece evrilmesi durumunda müdahale etmeleri gerektiğini belirtti.

De Guindos, İspanyol gazetesi El Mundo'ya verdiği röportajda, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini ve bankanın yol haritasını değerlendirdi.

Para politikasının, söz konusu çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını vurgulayan de Guindos, "Ancak ECB durumu yakından izliyor. Eğer fiyat artışları beklentilere yerleşir ve 'ikinci tur etkileri' dediğimiz kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Guindos, işletmeleri ve sendikaları, bu enflasyon şokunu geçici kabul etmeye çağırarak, aksi takdirde diğer mal ve hizmetlerin de hızla pahalılanacağı uyarısında bulundu.

ECB'nin faiz oranlarını sabit tuttuğu son toplantısına atıfta bulunan de Guindos, yüksek enerji maliyetlerine rağmen Avro Bölgesi'nde bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi.

De Guindos, yaz aylarından önce bir faiz artırımı olasılığına değinen belirli bir rota taahhüt etmediklerine işaret ederek, "Nisan ayında yapılacak bir sonraki toplantımızda elimizde çatışmanın etkilerine dair daha fazla veri olacak. Manşet ve çekirdek enflasyonun yanı sıra enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki gelişmelere göre karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bütçe disiplini ve artan savunma harcamalarına dikkati çeken de Guindos, şunları kaydetti:

"Savunma harcamalarının artacağı bu dönemde mali alanın sınırlı olduğu unutulmamalı. Hükümetler genel vergi indirimleri yerine, savunmasız gruplara yönelik geçici ve hedefli desteklere odaklanmalı. Mevcut belirsizlik ortamında güncel bir bütçeye sahip olmak kritik önemdedir."

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
