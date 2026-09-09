ECB Başkanı Lagarde, bölünmüş Avrupa'nın küresel gücünü yitireceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ECB Başkanı Lagarde, bölünmüş Avrupa'nın küresel gücünü yitireceğini söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ülkelerinin bölünmüşlüğü ve dışa bağımlılığını eleştirerek, 'Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz' dedi. Lagarde, 27 farklı ulusal gündeme bölünmenin büyük bir kozu çöpe atmak olduğunu belirtti.

BERLİN (AA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ülkelerinin kendi içlerindeki bölünmüşlüğünü ve dışa bağımlılığını sert bir dille eleştirerek, "Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz. 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız." dedi.

Lagarde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde bir konuşma yaptı. Küresel siyaset ve ekonomideki güç dengelerinin hızla değiştiğini kaydeden Lagarde, kıtanın önünde uzanan senaryolara dikkati çekti.

Avrupa'nın geçmişte ilişkiler arasında keskin seçimler yapmak zorunda kalmadığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Lagarde, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü o ilişkiler özünde birbirini tamamlıyordu. Ülkeler küresel ölçekte ekonomik bağlarını genişletirken, Avrupa entegrasyonu da eşzamanlı olarak derinleşebiliyordu. Avrupa ülkeleri enerjiyi Rusya'dan, pazar talebini Çin'den, güvenliği ise Amerika Birleşik Devletleri'nden rahatça karşılayabiliyordu. Ancak bugün, tarihin tüm ağırlığıyla geri döndüğüne şahitlik ediyoruz. Avrupa artık büyük güçlerin ekonomik ve jeopolitik ağırlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullandığı çok daha sert ve hoşgörüsüz bir dünyaya adım atıyor."

"Önümüzde uzanan üç farklı yol var"

Lagarde, dünyanın yeni düzeninde Avrupa'nın kritik bir eşikte olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerinin ve bir bütün olarak Avrupa'nın yeni bir seçim yapması gerekiyor. Avrupalılar olarak biz kimiz ve gelecekte kime güvenmeyi seçeceğiz? Önümüzde uzanan üç farklı yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın dünya sahnesindeki döneminin kapandığını ve yapısal gerilemesinin artık "kaçınılmaz" olduğunu savunan ilk senaryoyu eleştiren Lagarde, şunları kaydetti:

"Bu görüşü savunanlara göre endişelenmeye gerek yok; sosyal modelimizi finanse edecek büyümeyi sağlamak için teknolojiyi dışarıdan ithal edebilir, böylece asil bir şekilde gerilemeye devam edebiliriz. Bu senaryoda Avrupa bir müzeye dönüşecektir. İçinde bulunduğumuz bu müze gibi güzel bir müze, ama yine de sadece bir müze. Ancak bu yol tam bir seraptan ibarettir. Gerçekte böyle bir tercih, Avrupa'yı zayıflayan bir büyüme trendiyle baş başa bırakacak ve artık finanse edemeyeceğimiz bir sosyal modelle karşı karşıya getirecektir. Teknolojisine bağımlı hale geldiğimiz güçler tarafından köşeye sıkıştırılmamız kaçınılmaz olacaktır."

Lagarde, her ülkenin sadece kendi ulusal çıkarlarının peşinden koştuğu ikinci yolun da bir alternatif olamayacağını vurgulayarak, dünyadaki tüm orta ölçekli güçlerin küresel devlerin baskılarına direnebilmek için bir araya gelme yolları aradığına dikkati çekti.

"27 ulusal gündeme bölünerek elimizdeki kozu çöpe atamayız"

AB sayesinde halihazırda birlikte hareket etmeyi sağlayan kurumsal yapıların inşa edilmiş olmasının muazzam bir avantaj olduğunu belirten Lagarde, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk Şansölyesi Konrad Adenauer'in sözlerine atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Adenauer'in de bir zamanlar ifade ettiği gibi her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri, eğer darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz; ancak birleşirlerse küresel ölçekte büyük bir rol oynayabilirler. Avrupa 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elindeki bu en büyük kozu neden çöpe atsın? Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz.

27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız. Bu durum bizi üçüncü yola, yani birbirimizi seçmeye ve Avrupa'yı inşa etme projesine kararlılıkla devam etmeye götürüyor. Bunun zor bir seçim olduğunu, yavaş ilerleyen müzakereler ve zorlu tavizler gerektirdiğini biliyoruz. Ancak artık bu küresel arenada 'birlikte yalnızız'. Sadece ve sadece kendimize güvenebiliriz."

"Dijital avro parasal egemenliğimizi koruyacak"

ECB Başkanı Lagarde, savunma sanayisi veya parçalanmış, yüksek maliyetli enerji piyasaları gibi alanlardaki zayıflıkların Avrupa'yı bölünmeye açık hale getireceği uyarısında bulunarak, mantıklı olan tüm alanlarda ortak hareket edilmesi durumunda dış baskılara karşı kırılganlığın azalacağını, daha güçlü bir egemenliğe ve daha hızlı bir büyümeye kavuşulacağını kaydetti.

Lagarde, Sermaye Piyasaları ve Yatırım Birliğinin Avrupa'nın elindeki zengin birikimleri açığa çıkararak stratejik alanlara yönlendirebileceğini aktararak, "Buna paralel olarak dijital avro, başkalarına bu denli bağımlı kalmayı göze alamayacağımız yeni dünya düzeninde parasal egemenliğimizi korumamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Konuşmasını ünlü Alman bilim insanı Alexander von Humboldt'un, "Zor olan, benim için hiçbir zaman imkansız değildir." sözüyle tamamlayan Lagarde, Avrupa'yı inşa etme seçiminin zor olduğunu ancak imkansız olmaktan çok uzak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde, bölünmüş Avrupa'nın küresel gücünü yitireceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi
ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi 3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

22:39
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Lizbon’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:55:51. #7.12#
SON DAKİKA: ECB Başkanı Lagarde, bölünmüş Avrupa'nın küresel gücünü yitireceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement