ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon hedefe doğru geriliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini, ancak yüzde 2'lik hedefin yakalanmasından emin olmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.
Avro Bölgesinde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini ve reel büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını anımsatan Lagarde, faaliyetteki zayıflığın, inşaat, üretim ve hizmetlere kadar uzanan çeşitli sektörlere yayıldığını, ancak ileriye dönük bazı göstergelerin bu yıl bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.
Lagarde, enflasyonun ocak ayında yüzde 2,8'e gerilediğini hatırlatarak, çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ifade etti.
Ücret artışının güçlü olmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, bunun yansıması olarak ücretlerin gelecek çeyreklerde enflasyon dinamiklerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesini beklediklerini söyledi.
Lagarde, son verilerin genel olarak enflasyondaki düşüş sürecini doğruladığını, geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azaldığını ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmasıyla 2024'te enflasyonun kademeli olarak daha da aşağıya inmesini beklediklerini vurguladı.
ECB'nin aralık ayı toplantısında temel politika faiz oranlarını değiştirmediğini anımsatan Lagarde, "Mevcut faiz oranları seviyesi yeterince uzun süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi bekleniyor." dedi.
Avro Bölgesinin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasından emin olmak istediklerini ve bunun için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Lagarde, ECB'nin para politikasında enflasyon görünümünü ve enflasyonun ana dinamiklerini dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğini anlattı.
Son Dakika › Ekonomi › ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon hedefe doğru geriliyor - Son Dakika
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