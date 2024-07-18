ECB Başkanı Lagarde, faiz indirimi konusunda net bir işaret vermedi - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde, faiz indirimi konusunda net bir işaret vermedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilere bağlı olmaya devam edeceğini belirtti. Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığını ve risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade etti. ECB'nin enflasyonun gerilemesini beklediğini söyleyen Lagarde, faiz kararlarının verilere bağlı olarak alınacağını vurguladı.

18.07.2024 17:35
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermeyerek, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini yineledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın beşinci toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lagarde, finansal şartların kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve bununla birlikte yurt içi fiyat baskılarının hala yüksek olduğunu anlatarak, gelen verilerin Avro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde büyüdüğüne işaret ettiğini söyledi.

Avro Bölgesi ekonomisinin "muhtemelen ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla daha yavaş büyüdüğünü" de dile getiren Lagarde ayrıca ekonomik büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Verilere bağlı olarak hareket etmeye, gelen verileri toplantıdan toplantıya değerlendirerek karar almaya devam edeceklerini yineleyen Lagarde, kararlarını enflasyon dinamiklerini ve para politikası aktarımını değerlendirerek vereceklerini vurguladı.

Lagarde, ECB'nin enflasyonun yılın geri kalanında dalgalanmasını, ancak gelecek aylarda daha zayıf iş gücü maliyetleri ile para politikası ve fiyat şoklarının etkisinin azalması nedeniyle genel olarak hedefe gerilemesini beklediğini söyledi.

Lagarde, "Ücretleri, karları ve verimliliği değerlendirmek için çok zaman harcadık." dedi.

"Önceden bir patika sunmamaya kararlıyız"

İhracatta toparlanmanın küresel talepteki artışla birlikte geleceğine işaret eden Lagarde, "Jeopolitik baskılar küresel ticaretin zarar görmesine sebep olabilir." diye konuştu.

Lagarde, "Faizleri sabit tutma kararları oy birliği ile alındı" diyerek, Yönetim Konseyi üyelerinin ECB'nin baş ekonomisti Philip Lane tarafından sunulan önerilere destek verdiğini aktardı.

Bu yıl ikinci faiz indirimi konusunda eylüldeki toplantıda projeksiyonları ve diğer tüm verileri hesaba katılacaklarını vurgulayan Lagarde, "(Faiz indirimleri konusunda) Önceden bir patika sunmamaya kararlıyız. Faiz kararları veriye bağlı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, " Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden seçilmesi enflasyon ve büyüme beklentileri açısından ne anlama gelecek?" sorusu üzerine Lagarde, ABD'deki siyasi gelişmeler ve sonuçları konusunda spekülasyonda bulunmayacağını fakat siyasi gelişmelerin elbette dikkate alınması gerektiğini ve alınacağını belirtti.

Lagarde, ticarette korumacılık riskleri ve yeni gümrük tarifeleri konusunda ise yeni tarifelerin "önemli bir husus" olduğunu belirterek, konuyu yakında takip ettiklerini ve Avro Bölgesi'nin ihracatını etkileyeceği için ECB'de tartışılacağını belirtti.

ECB Başkanı Lagarde, AB Komisyonu'nun üzerinde anlaşmaya varılan borç kurallarına uyulması için bir kez daha AB üye ülkelere baskı yapmasının kesinlikle "iyi bir fikir" olduğunu da belirtti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 12 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde, faiz indirimi konusunda net bir işaret vermedi - Son Dakika

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