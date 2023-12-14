 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız - Son Dakika
Üye Girişi

ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz indirimleri konusunda zamana değil verilere bağlı olduğunu söyledi. Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmelerde, enflasyon hedefine ulaşmak için faiz indirimlerinin altta yatan fiyat baskısı, enflasyon görünümü ve para politikasının ekonomi üzerindeki etkisine dayanacağını vurguladı. Lagarde ayrıca, ECB'nin çalışanların ücret artışı gibi verilere daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız
14.12.2023 - 18:26,
Abone Ol

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, her zamanki gibi önce para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin jeopolitik gerilimleri de içerdiğini ifade eden Lagarde, hava olaylarının gıda fiyatlarını artırabileceğini vurguladı.

Lagarde, ekim ayının sonundaki son toplantıdan bu yana piyasa faiz oranlarının keskin bir şekilde düştüğünü dile getirerek, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

Piyasalarda fiyatlanan faiz indirimleriyle ilgili olarak, Lagarde, ECB'nin verilere bağlı olarak hareket ettiğini yineleyerek, faiz indirimlerin yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağının, altta yatan fiyat baskısına, enflasyon görünümüne ve kısıtlayıcı para politikasının ekonomi üzerindeki etkisine dayanacağını vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, "Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız." dedi.

Lagarde, çalışanların ücret artışının yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, ECB'nin bu gelişmeyi sınıflandırabilmesi için daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu aktardı.

Bir gazetecinin ECB'nin bilançosunu daha hızlı küçültmesine yönelik sorusu üzerine Lagarde, bu adım için "iyi bir zaman" olduğunu, Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kararının 2024 yılı için öngörülen faiz oranı patikasından tamamen bağımsız olduğunu ve faiz oranı politikasının belirleyici araç olmaya devam edeceğini kaydetti.

PEPP programının finansman koşullarını elverişli tutarak amacına hizmet ettiğini anlatan Lagarde, bu programın yanı sıra, ECB'nin görevini yerine getirmek için başka araçları olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde, yönetim konseyi toplantısında olası faiz indirimini konusunda herhangi bir tartışma yaşanmadığını aktararak, faiz artışları ile faiz indirimleri arasında bir "bekleme platosu" olduğunu söyledi.

Yeni yılın ilk yarısında, ücret artışı ve şirket karları gibi çok sayıda verinin yayınlanacağına işaret eden Lagarde, buna dayanarak daha fazla önlem alınacağını dile getirdi.

Lagarde, enflasyon ve ekonomik büyüme konusunda hala yapılacak işleri olduğunu vurgulayarak "2024'ün ilk yarısından sonra da verilere dikkat etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, Almanya'nın karbon vergisini artırmasının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin bir soruya yanıt olarak, Almanya'nın Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatarak, bu konuda bir çalışma yapmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Christine Lagarde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız - Son Dakika


18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti

Son Dakika
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:41:34. #1.13#
SON DAKİKA: ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement