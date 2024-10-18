Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Avrupa Merkez Bankası'nın Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde 2024 yılı için ekonomik büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Ekonomistler, yıllık enflasyon tahminlerini aynı seviyede bırakırken, büyüme beklentilerinde düşüş gözlemledi.

18.10.2024 14:18
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcıları gelecek yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2024 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 2,4, 2025 ve 2026 yılları içinse yüzde 1,9 olarak açıklandı. Üçüncü çeyreğe ilişkin anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyreğe ilişkin enflasyon tahmininde değişiklik olmazken, gelecek yıla ilişkin tahminde 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise yüzde 2'de kalarak değişmedi. Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 0,7, yüzde 1,2 ve yüzde 1,4 oldu. Son ankette önceki ankete göre, 2025 büyüme tahmininde 0,1 puan aşağı yönlü revizyon görüldü. ECB'nin açıklamasında söz konusu revizyonun başlıca nedeni olarak, bu yılın ikinci yarısında daha zayıf bir büyüme beklenmesi ve bunun da gelecek yıl frenleyici bir etki yapacak olması gösterildi.

ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,3'te kaldı. Ortalama işsizlik oranı tahminleri de 2024 ve 2025 yılları için yüzde 6,5 oldu. Ortalama işsizlik oranının 2026'da yüzde 6,4'e ineceği ve uzun dönemde bu seviyede kalacağı tahmin edildi. ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-3 Ekim'de yapılırken araştırmaya 56 profesyonel katıldı. Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor. ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika

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