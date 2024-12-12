ECB Faizleri Dördüncü Kez İndirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Faizleri Dördüncü Kez İndirdi

Avrupa Merkez Bankası, zayıflayan ekonomi sebebiyle faizleri 25 baz puan düşürdü.

12.12.2024 17:46
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirildiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40'e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi.

ECB'nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

Karar metni

Faiz kararı metninde ECB, dezanflasyonist sürecin yolunda ilerlediği belirtilerek, banka uzmanlarının eylüle kıyasla daha yavaş bir ekonomik toparlanma bekledikleri belirtildi.

Finansman koşullarının gevşediğine yer verilen açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi'nin son faiz indirimlerinin firmalar ve hane halkları için yeni borçlanmayı kademeli olarak daha ucuz hale getirmesiyle finansman koşulları gevşiyor. Ancak para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam etmesi ve geçmişteki faiz artışlarının halen kredi stokuna yansıması nedeniyle finansman koşulları sıkı olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konsey, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacak. ECB Yönetim Konseyi belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmamakta." yorumu yapıldı.

Yeni makroekonomik tahminler

Karar metninde Bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, ECB'nin manşet enflasyon tahmini 2024 için ortalama yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e indirildi. Gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürülürken, 2026 için yüzde 1,9 olarak korundu. 2027 için yüzde 2,1 enflasyon öngörüldü.

ECB'nin Avro Bölgesi'nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı tahmini 2024 için yüzde 2,9 ve 2025 için yüzde 2,3 olarak korunurken, 2026 ve 2027 yılları için de yüzde 1,9'lık çekirdek enflasyon tahmini yapıldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH büyüme tahmini 2024'te yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye 2025'te yüzde 1,3'den yüzde 1,1'e indirildi. 2026'da yüzde 1,4 ile bankanın eylül projeksiyonlarından biraz daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor

"ECB güvenli oynamaya karar verdi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ECB güvenli oynamaya karar verdi ve faizleri 25 baz puan düşürdü. 'Kısıtlayıcı' para politikasına yapılan atfın düşürülmesi, daha fazla faiz indiriminin geleceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ECB'nin ekim toplantısından beri ekonomiye güven göstergelerinin zayıfladığını ve manşet enflasyonun yukarı yönlü olduğunu belirten Brzeski, "Stagflasyonist eğilimler ECB için çok rahatsız edici bir durum. Aynı zamanda olumsuz riskler de açıkça arttı. ABD ekonomi politikalarının önümüzdeki aylardaki potansiyel olumsuz etkilerini, Avro Bölgesinin en büyük iki ekonomisindeki siyasi istikrarsızlığı (Almanya ve Fransa) ve hatta şimdi Fransa'daki kamu maliyesi krizini düşünün." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Faizleri Dördüncü Kez İndirdi - Son Dakika

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