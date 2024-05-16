ECB: Finansal piyasalar hala kırılgan - Son Dakika
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Ekonomi

ECB: Finansal piyasalar hala kırılgan

ECB: Finansal piyasalar hala kırılgan

Avrupa Merkez Bankası (ECB), düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentilere rağmen finansal piyasaların hala olumsuz şoklara karşı kırılgan olduğunu uyardı. ECB'nin raporunda, jeopolitik gerginliklerin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği vurgulandı. Bankaların düşük piyasa değerlemeleri ve finansman maliyetlerinin yüksek kalması gibi zorlukların devam ettiği belirtildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, risk görünümünün hala kırılgan olduğunu ve jeopolitik risklerin finansal istikrarı gölgelemeye devam ettiğini söyledi.

16.05.2024 13:19
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentilere karşın finansal piyasaların, artan jeopolitik gerginlikler gibi olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

ECB'nin Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentiler sayesinde ekonomik görünüm aydınlanmış olsa bile finansal piyasaların olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiğine işaret edildi.

Piyasalarda son zamanlarda görülen iyimser havanın hızla değişebileceğine vurgu yapılan raporda, jeopolitik gerginliklerin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, "Sıkı finansal koşullar, Avro Bölgesi hanehalkının, firmaların ve hükümetlerinin dayanıklılığını test ederken, emlak piyasasındaki gerileme gayrimenkul firmalarını zorluyor." denildi.

Raporda, Avro Bölgesi bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonu sayesinde bu riskleri yönetmek için iyi bir donanıma sahip olduğu ifade edilerek, ancak bankaların düşük piyasa değerlemeleri, özellikle varlık kalitesi, fonlama ve gelirlerle ilgili zorlukların devam ettiği belirtildi.

Özellikle ticari gayrimenkul finansmanı olmak üzere bazı kredi portföylerinde kayıpların arttığına dair işaretler bulunduğuna yer verilen raporda, faiz oranları gerilese dahi finans kuruluşlarının finansman maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, olumsuz ekonomik ve finansal sürprizler olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak Avro Bölgesi finansal istikrarı için risk görünümü kırılgan olmaya devam ediyor." dedi.

"Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor." ifadesini kullanan de Guindos, mükemmeli fiyatlamaya odaklı piyasada duyarlılığın hızla değişebileceği uyarısında bulundu.

De Guindos, "Azalan resesyon riskleri ve düşen enflasyona paralel olarak finansal istikrar koşulları iyileşmiş olsa da küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ışığında finansal sistemin dayanıklılığını daha da arttırmamız önemini korumaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Luis De Guindos, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB: Finansal piyasalar hala kırılgan - Son Dakika

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