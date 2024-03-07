ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarak Enflasyon Hedefine Odaklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında, art arda dördüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.
ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.
Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim, aralık ve ocak toplantılarında değişikliğe gitmedi.
Faiz kararı metninde ECB, ücretlerdeki artışa atıfta bulunarak, enflasyonun temel göstergelerinin çoğu daha da gevşemiş olsa da kısmen çalışanların ücretlerindeki güçlü artış nedeniyle yurt içi fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam edeceği belirtildi.
Finansman koşullarının kısıtlayıcı olması ve geçmişteki faiz artışlarının finansman koşullarına güçlü bir şekilde baskı oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerin yakın vadede durgun seyretmesi beklenmektedir." ifadesi yer aldı.
ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının anımsatıldığı açıklamada, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı tekrar edildi.
ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu hesaplamaktadır." yorumu yapıldı.
Bankanın açıklamasında, ECB Yönetim Konseyi'nin politika faiz oranlarının uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği yeniden vurgulandı. Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamının yeniden yatırımına devam edecek.
Banka, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon oranı, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.
ECB, 2024 Avro bölgesi büyüme tahminini düşürdü
ECB karar metninde, bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, kısa ve orta vadede, ECB daha az fiyat baskısı beklerken, aynı zamanda önemli ölçüde daha zayıf bir büyüme öngörüyor. ECB tarafından 2024 yılı için beklenen enflasyon oranı (manşet) 0,4 puanlık düşüşle yüzde 2,3'e, 2025 yılı için ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 2'ye gerilerken 2026 yılı için beklenti yüzde 1,9'da kaldı.
Bankanın Avro Bölgesi büyüme tahmini ise 2024 için yüzde 0,8'den 0,6'ya indirilirken, 2025 için yüzde 1,5'de sabit kaldı.,2026 yılı için de yüzde 1,6'lık büyüme tahminine yer verildi.
Bankanın çekirdek enflasyona ilişkin tahminlerinin Aralık 2023'e oranla daha düşük olması dikkati çekti.
ECB'nin Avro Bölgesi'nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı tahmini 2024 için yüzde 2,7'den 2,6'ya; 2025 için de yüzde 2,3'ten 2,1'e düşürüldü. 2026 yılı için de yüzde 2'lik çekirdek enflasyon tahminine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarak Enflasyon Hedefine Odaklandı - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar sayesinde içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamaya başladı. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi. Programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri tanıtıldı ve kadın girişimciliği konuşuldu. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, kadın girişimciliği ve istihdamının TOBB'un öncelikleri arasında olduğunu belirtti. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurulları, kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürütüyor.
Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı. Grev nedeniyle ülke genelinde yüzlerce yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi. Ayrıca Lufthansa Havayolları'nın yer hizmetleri personeli de greve katıldı ve 200 bin yolcu etkilendi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 190 bin lira, en yüksek 2 milyon 318 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 7 milyar 724 milyon 271 bin 863,36 lira, işlem miktarı ise 3.451,65 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 728 milyon 512 bin 597,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen programda, Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve diğer konuşmacılar, Edirne ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise Kuzey Makedonya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini ifade etti. Toplantıda, Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları da davetlilere anlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri market ve süper marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde 3 iş yerine ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Şimşek, deprem sigortasının sadece binaları kapsadığını, ancak afet sigortasının diğer riskleri de kapsayacağını belirtti. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının önemli bir temel taşı olduğunu ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliği ve yol açacağı afetlere karşı dirençli şehirlerin önemine dikkat çeken Şimşek, zorunlu afet sigortasının 2024'te hayata geçirileceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?