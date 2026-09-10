ECB üç temel faizi 25 baz puan artırdı, mevduat faizi yüzde 2,50 oldu - Son Dakika
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ECB üç temel faizi 25 baz puan artırdı, mevduat faizi yüzde 2,50 oldu

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Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu geriliminin tetiklediği enerji krizi ve fiyat baskılarına karşı üç temel politika faizini 25'er baz puan artırdı. En önemli gösterge sayılan mevduat faizi yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı; yeni oranlar 16 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'da devam eden gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yeniden tırmanışa geçen fiyat baskılarına karşı üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı.

ECB Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi.

Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin yüzde 2,65'e, marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Faiz patikasında "veri odaklı" duruş sinyali

ECB açıklamasında, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak amacıyla veri odaklı ve toplantı bazlı yaklaşımın süreceği vurgulandı.

Risklerin ve belirsizliklerin altının çizildiği açıklamada, "Enflasyon için yukarı yönlü, ekonomik büyüme içinse aşağı yönlü risklerin bulunması nedeniyle görünüm belirsizliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin önceden taahhütte bulunmayacağı yinelenerek, sonraki adımların tamamen ekonomik verilere bağlı olacağını kaydedildi. Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföylerinin de ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaltılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, piyasalardaki düzensiz hareketlere karşı Aktarım Güvence Mekanizması'nın (TPI) hazırda bekletildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB üç temel faizi 25 baz puan artırdı, mevduat faizi yüzde 2,50 oldu - Son Dakika

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