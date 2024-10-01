Ecofer Gübre\'den Çiftçilere Eğitim

Ekonomi

Manisa Turgutlu'da, Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisine sahip olan Ecofer Gübre, yerli tarım üreticisi çiftçiler ve bayilerle bir araya geldi.

Üretimini tam kapasite gerçekleştirmeye başlayan ve organomineral ve organik gübreleriyle tarım sektörünü buluşturan Ecofer Gübre, tesislerinde çitçileri ve bayileri misafir etti. Biyogaza dayalı enerji üretimi ile tarımsal ve hayvansal atıklarla temiz enerji ve kaliteli gübre üretimi süreçlerini yerli üreticiye gösterildi.

Organik ve organomineral gübrelerin toprak için faydaları ve ürün verimini nasıl artırdığı hakkında örnekler sunuldu.

Tüketiciye kaliteli organik gübre tedarik etmekle kalmayıp, Türkiye'nin en donanımlı laboratuvarlarından biri de fabrikada çiftçilerin kullanımına sunuyor. Fabrika gezisinde laboratuvarı da inceleme fırsatı yakalayan çiftçiler ve bayiler, ürünlerinin kullanımı ve toprak analizlerine dair de detaylı bilgi aldı.

Gübre sektöründeki kurumsal şirket sorununa ve uygulamadan ürün toplama sürecine kadar sorunlar karşısındaki yalnızlığa dikkat çeken çiftçiler ve bayi temsilcileri, mutluluk duyduklarını ifade etti. - MANİSA