EÇözüm'ün açık bankacılık çözümlerine ilişkin ürünleri, fintech ekosisteminin en hızlı büyüyen ürünleri oldu - Son Dakika

EÇözüm'ün, açık bankacılık platformu ile sunduğu açık bankacılık çözümleri NetEkstre, E-DBS ve Posrapor ürünleri fintech ekosisteminin en hızlı büyüyen ürünleri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetEkstre'de 2021 yılında 2,19 milyon adet olan işlem hacmi yüzde 100'ün üzerinde artarak 2022 yılının ilk çeyreğinde 4,58 milyon işlem hacmine ulaşıldı.

2021'de 3,58 trilyon TL olan işlem hacmi 2022'de sektörünün rekoruna imza atarak yüzde 191 artışla 10,43 trilyon TL oldu. NetEkstre kullanan firma sayısı yüzde 62,21 arttı, sisteme entegre banka sayısı 29'a ulaştı ve desteklenen ERP sayısı ise 24'e çıktı.

NetEkstre sistemi tek panel üzerinden görüntülenebildiği için, çalışılan tüm banka hesaplarına ayrı ayrı şifre ile giriş yapmadan zamanı en verimli şekilde kullanabilmek mümkün oluyor ve çok büyük zaman tasarrufu sağlıyor.

Tüm banka/hesap durumlarını günlük-haftalık-aylık olarak anlık grafik raporları ile görebilen kullanıcılar Tüm banka/hesap hareketlerini tek panelden takip edebilme avantajı ile bir önceki günün devir bakiyesi ile anlık bakiyeyi görebilen işletmeler zamandan ve insan kaynağından tasarruf ediyor.

Çözümün bayi ağlarında doğrudan borçlanma yapısıyla çalışan firmaların bu süreçlerini kolaylaştıran ve tekilleştiren E-DBS ürünü ise sektörün yıldızı parlayan ürünlerinde ilk sıraya yerleşti.

2022 yılında E-DBS üzerinden tahsile gönderilen faturaların toplam tutarı 404 milyon TL'ye ulaştı. E-DBS sistemine entegre banka sayısı ise 20'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÇözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe, bankacılık ve finans sektöründeki dijital dönüşüme paralel olarak online bankacılık alanında yaşanan gelişmelerin neticesinde artan ürün çeşitliliği ve online ürünlere kolay erişim sayesinde birçok firmanın farklı bankalarla çalışmaya başladığını belirtti.

Sarıtepe, şunları kaydetti:

"Yönetim seviyesi dahil şirketteki tüm paydaşların çevik zihniyete (agile mindset) uyum sağlaması ve buna uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir, bir şirket en az çevik olan birimi kadar çeviktir. Finans departmanları açık bankacılık ürünleri ile özellikle şirketin en çevik kası haline geldi son yıllarda sunulan dijital çözümlerle. EÇözüm'ün açık bankacılık ürünleri olan NetEkstre, E-DBS ve Posrapor'da işletmelerin en çok talep ettikleri çözümler oldu. Firmaların hem fiziki posları hem de sanal posları üzerinden yapılan pos tahsilatlarını ve bunların akıbetlerini tek ekrandan takip edebildikleri ve ERP sistemlerine entegre edebildikleri Posrapor işletmeler tarafında çok sevildi. 2022 yılında toplam 3,71 milyar TL tutarındaki 1,7 milyon adet POS hareketi Posrapor tarafından işlenerek raporlandı. Posrapor kullanan firma sayısı yüzde 50 arttı, Sisteme entegre banka sayısı ise 13'e yükseldi. Bu başarının motivasyonuyla 2022 yılını tüm ürünlerimizde işletme jenerasyonumuzu artırarak kapatmak üzere çalışmaktayız."