Eda Güzeldemir Demiray OYAK Çimento'nun İK Direktörü Oldu

OYAK Çimento, Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Eda Güzeldemir Demiray'ı atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları (İK) alanında küresel ve ulusal çapta 21 yılı aşkın deneyime sahip olan Demiray, yeni görevinde OYAK Çimento'nun Türkiye'deki İK operasyonlarından sorumlu olacak.

Türkiye genelinde 7 entegre, 3 öğütme ve paketleme tesisi ile güçlü bir üretim altyapısına sahip olan OYAK Çimento, 59 hazır beton, 5 agrega, 1 kireç ve 1 mermer üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ayrıca 1 kül tesisi, 2 liman ve bir terminalin de işletmesini başarıyla yürütüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Endüstri ve Organizasyonel Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesi bulunan Demiray, kariyerine Eczacıbaşı Kurumlarında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Ardından Nokia Siemens Networks'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak önemli sorumluluklar üstlendi. İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak Shell bünyesinde çalışmaya başlayan Demiray 13 yılı aşkın süre içerisinde Global İş Değerleyici ve Organizasyonel Tasarım Danışmanı, Ülke İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak Global İnsan Kaynakları Direktörü-Tedarik Zinciri ve Satın Alma görevlerini üstlenirken, bu süreç içerisinde ayrıca Shell Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Demiray, OYAK Çimento'daki yeni görevinden önce Hilti Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyordu.

Özyeğin Üniversitesinde 2016-2024 arasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak "Global Organizasyonlarda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" dersi veren Demiray, aynı zamanda Adler Central Europe'tan da Profesyonel Koçluk sertifikasına sahip.