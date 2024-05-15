EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ, dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Başkent EDAŞ, Karabük ve Çankırı'da aydınlatma armatürlerinin bakımını gerçekleştirirken, hattın bakımı ve yeni kablo döşeme çalışmalarını tamamladı. Toroslar EDAŞ ise Osmaniye'de trafo ve hat bakımı, aydınlatma armatürü montajı ve yeni yer altı hattı tesis etme çalışmalarını gerçekleştirdi.

15.05.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Karabük'te hizmet verdiği 7 bin 886 kilometre hat uzunluğu ve 1772 trafoda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 788 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 6 trafo ve 18 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, kentte 277 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Karabük'te hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 8 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 89 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ile 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Ayrıca şirket, Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 54 trafo ve 10 bin 17 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan 1998 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 377 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Çankırı'da 145 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 10 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 276 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de çalışmalarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ da Osmaniye'de hizmet verdiği bölgelerde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 996 trafo ve 13 bin 4 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca, kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Osmaniye'de 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 metrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 25 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement