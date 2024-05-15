EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Kesintisiz Elektrik Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Ekonomi

Dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Karabük'te hizmet verdiği 7 bin 886 kilometre hat uzunluğu ve 1772 trafoda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 788 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 6 trafo ve 18 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, kentte 277 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Karabük'te hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 8 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 89 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ile 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Ayrıca şirket, Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 54 trafo ve 10 bin 17 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan 1998 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 377 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Çankırı'da 145 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 10 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 276 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de çalışmalarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ da Osmaniye'de hizmet verdiği bölgelerde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 996 trafo ve 13 bin 4 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca, kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Osmaniye'de 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 metrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 25 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.