Edenred Türkiye'ye Yeni Genel Müdür Yardımcısı - Son Dakika
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Edenred Türkiye'ye Yeni Genel Müdür Yardımcısı

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Beste Kaya Çilingir, Edenred Türkiye Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Edenred Türkiye Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Beste Kaya Çilingir getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama, büyüme ve ticari strateji alanlarında 13 yılı aşkın deneyimi bulunan Çilingir, Edenred Türkiye'de Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yeni görevinde Edenred Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine yön verecek Çilingir'in öncelikleri arasında, müşteri odaklı dönüşümün hızlandırılması, marka değerinin güçlendirilmesi ve yeni gelir alanlarının hayata geçirilmesi yer alacak.

Kariyerine 2013'te Türk Telekom'da başlayan Çilingir, 2015'te Vodafone Türkiye'ye katıldı. Çilingir, segment pazarlaması, mobil teknolojiler, müşteri etkileşimi ve büyüme pazarlaması alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi, sadakat programlarından yeni nesil mobil teknolojilerin pazara sunulmasına kadar çok sayıda projeye liderlik etti.

Çilingir, 2020'de Getir bünyesine katılarak, GetirYemek'in Türkiye lansmanını ve 81 ile yayılma sürecini yönetti.

Daha sonra şirketin Dönüşüm ve Strateji Direktörlüğü ile Ticari Strateji ve Büyüme Direktörlüğü görevlerini üstlenen Çilingir, şirketin ticari yapılanması, büyüme modelleri, iş ortaklıkları ve gelir stratejilerinin geliştirilmesinde rol aldı.

Son olarak Getir'de Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev alan Çilingir, şirketin pazarlama stratejisinin şekillendirilmesi ve geliştirilmesine liderlik etti.

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olan, "stratejik büyüme planlaması", "marka yönetimi", "dijital pazarlama", "müşteri kazanımı ve bağlılığı", "iş ortaklıkları", "ürün lansmanları" ve "çok kanallı pazarlama stratejileri" alanlarında uzmanlığı bulunan Çilingir, Fortune Türkiye tarafından hazırlanan "En Etkin 50 CMO" listesinde de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beste Kaya Çilingir, şunları kaydetti:

"Çalışanların, şirketlerin ve iş ortaklarının gündelik hayatına doğrudan değer katan Edenred Türkiye'nin Rüya Takımı'na katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyüme odaklı pazarlamayı, müşteri deneyimini geliştiren, ticari hedefleri destekleyen ve sürdürülebilir gelişimin önünü açan stratejik bir güç olarak görüyorum. Edenred'in yenilikçi yaklaşımını, güçlü marka mirasını ve dijital yetkinliklerini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara liderlik etmek için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edenred Türkiye'ye Yeni Genel Müdür Yardımcısı - Son Dakika

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