Edirne'de Ari Damızlık Hayvan Merkezi Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Ari Damızlık Hayvan Merkezi Kurulacak

Edirne\'de Ari Damızlık Hayvan Merkezi Kurulacak

Edirne'de yapılan projeyle hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi kurulacak.

15.11.2024 10:02
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Edirne'de hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi (Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi) yapılacak.

Türkiye'nin son yirmi yılda hayvancılıkta uyguladığı destekleme ve politikalar, özellikle son yıllarda hayvan varlığında ve hayvansal üretimde önemli artışlar yaşanmasını sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikalarında, hayvan varlığıyla birlikte verimlilik ve birim hayvandan alınan ürün (et, süt, buzağı) artışları hedefleniyor. Öncelikle hayvancılıkta genetik kapasitenin artırılması önemli hale geliyor. Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması ve işletmelerin sürü yenileme ve yeni işletme kurulumlarında damızlık ihtiyaçlarını karşılamak için Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri çok önemli hale geliyor.

Tarıma dayalı sanayi aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama katkı sağlayacak

2017 yılından itibaren uygulanmasına başlanan düve alım desteğinde söz konusu merkezlerden hayvan temin edilmesi durumunda yüzde 40'a kadar hibe desteği uygulanıyordu. 2022 yılında yapılan değişiklikle hibe desteğinin oranı yüzde 50 oranına yükseltildi. Hayvancılık sektörü ülkemizde artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rol oynayan sektörlerden. Ayrıca tarıma dayalı sanayi aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama katkı sağlaması planlanıyor.

Tarım Bakanlığı ile ortak yapılan projelendirme çalışmaları çerçevesinde Ticaret Borsası'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Proje ile birlikte ilimizdeki mevcut işletmelerin ari hale getirilerek, belli bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Sezer, "Desteklerinden dolayı ilimiz adına Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Ari Damızlık Hayvan Merkezi Kurulacak - Son Dakika

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