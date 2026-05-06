Edirne\'de Bahar Yoğunluğu

06.05.2026 03:16
Edirne'de havaların ısınmasıyla birlikte yoğun ziyaretçi akını yaşandı, esnaf memnun.

Edirne'de havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, başta Saraçlar Caddesi olmak üzere tarihi mekanlar ve çarşılarda kalabalık oluşturdu.

Özellikle komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerin kenti tercih etmesi, şehirdeki hareketliliği artırdı. Yoğunluktan memnun olan esnaf, yaşanan canlılığın hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Saraçlar Caddesi esnafından Ömer Tuzcu, Edirne'nin ticari açıdan önemli bir çekim merkezi olduğunu belirterek, "Havaların iyileşmesiyle birlikte başta Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinden çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık. Bugün oldukça güzel bir kalabalık vardı. Bu durum hem şehrin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor, biz esnafı da mutlu ediyor" dedi.

Edirneli vatandaşlardan Arif Kale ise havaların ısınmasıyla birlikte Bulgaristan ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin kentte yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

Bir diğer vatandaş Sultan Yazgan da baharın gelişiyle birlikte özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin kentte belirgin bir kalabalık oluşturduğunu dile getirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
