Edirne'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu

Edirne\'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu
25.05.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kurban bayramı için geleneksel tatlılara olan talep arttı, şekerlemeciler yoğun çalışıyor.

Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde şekerlemecilerde yoğunluk yaşanıyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tatlıları hazırlayan ustalar, bayram sofralarını tarihi lezzetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, AA muhabirine, bayram öncesi siparişlerin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bayram ikramlıkları için yoğun mesai yürüttüklerini belirten Meriç, özellikle et tüketiminin yoğun olduğu bayram döneminde hafif ve geleneksel tatlılara ilginin arttığını ifade etti.

Meriç, Kurban Bayramı için çifte kavrulmuş lokum ve kallavi üretimine ağırlık verdiklerini anlatarak, "Kurban'dan sonra Türk kahvesinin yanında tüketilmesi için çifte kavrulmuş lokum hazırlıyoruz. Onun yanında unu, tuzu ve yağı olmayan kallavimizi yapıyoruz. Et tüketimi fazla olduğu için vatandaşlar daha hafif tatlıları tercih ediyor. Bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan tariflerle üretim yaptıklarını dile getiren Meriç, badem ezmesi, deva-i misk helvası, Kavala kurabiyesi ve acı badem gibi ürünlerin de yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bayram dolayısıyla siparişlerin yaklaşık iki katına çıktığını aktaran Meriç, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti.

Meriç, "Bir aydır yoğun şekilde çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünler tarihimizden gelen lezzetler. Bayram sofralarında bu tatların yer alması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

15:24
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.