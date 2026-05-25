Edirne\'de Bayram Öncesi Şekerleme Yoğunluğu

Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde şekerlemecilerde yoğunluk yaşanıyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tatlıları hazırlayan ustalar, bayram sofralarını tarihi lezzetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, AA muhabirine, bayram öncesi siparişlerin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bayram ikramlıkları için yoğun mesai yürüttüklerini belirten Meriç, özellikle et tüketiminin yoğun olduğu bayram döneminde hafif ve geleneksel tatlılara ilginin arttığını ifade etti.

Meriç, Kurban Bayramı için çifte kavrulmuş lokum ve kallavi üretimine ağırlık verdiklerini anlatarak, "Kurban'dan sonra Türk kahvesinin yanında tüketilmesi için çifte kavrulmuş lokum hazırlıyoruz. Onun yanında unu, tuzu ve yağı olmayan kallavimizi yapıyoruz. Et tüketimi fazla olduğu için vatandaşlar daha hafif tatlıları tercih ediyor. Bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan tariflerle üretim yaptıklarını dile getiren Meriç, badem ezmesi, deva-i misk helvası, Kavala kurabiyesi ve acı badem gibi ürünlerin de yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bayram dolayısıyla siparişlerin yaklaşık iki katına çıktığını aktaran Meriç, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti.

Meriç, "Bir aydır yoğun şekilde çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünler tarihimizden gelen lezzetler. Bayram sofralarında bu tatların yer alması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.