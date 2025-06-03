Edirne'de Bıçak Bileme Yoğunluğu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Bıçak Bileme Yoğunluğu Başladı

Edirne\'de Bıçak Bileme Yoğunluğu Başladı
03.06.2025 12:28
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Kurban Bayramı öncesi Edirne'de bıçak bileme tezgahları kuruldu, ustalar erken gelenleri uyardı.

Edirne'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez hazırlıklarından biri olan bıçak bileme mesaisi de başladı.

Kurban kesecek vatandaşlar ile kasapların ihtiyacı olan keskin bıçaklar için bileme tezgahları yeniden sokaklardaki yerini aldı. Bıçak, satır ve balta gibi kesim aletlerini bileyen ustalar, bayram yoğunluğuna hazır.

Bileyici ustası Mehmet Şenol Çakan, her yıl olduğu gibi bu yıl da son günlerde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşları erken gelmeleri konusunda uyardı. Çakan, "Kurban günü yaklaşınca işler bir anda artıyor. Son gün gelen vatandaşlarımız hem uzun süre beklemek zorunda kalıyor hem de istedikleri hizmeti alamayabiliyor. Bu yüzden bileme işlerini son güne bırakmasınlar" dedi.

"Son güne bırakmayın"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayrama sayılı gün kala işlerin yoğunlaştığını ifade eden Çakan, "Vatandaşlarımız bıçaklarını son güne bırakmadan getiriyor. Genelde eski bıçakları getiriyorlar ama arada yeni alınmış bıçakları da bileniyoruz. En yoğun günlerimiz bayramdan önceki son üç gündür. Veteriner hekimler ve kasap odaları yetkilileri ise, kurban kesiminin hem dini vecibelere hem de sağlık şartlarına uygun olması için kullanılan aletlerin mutlaka keskin ve sağlam olması gerektiğini vurguluyor. Bıçakların evde bilinçsizce bilemeye çalışılmasının kazalara yol açabileceği uyarısında bulunuluyor" diye konuştu.

Edirne'de birçok noktada kurulan bileme tezgahlarında, bayram öncesi hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Ustalar, kurban kesiminin hem güvenli hem de dini kurallara uygun şekilde yapılabilmesi için kesici aletlerin zamanında ve doğru şekilde bilenmesinin önemine vurgu yapıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Kurban, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Bıçak Bileme Yoğunluğu Başladı - Son Dakika

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