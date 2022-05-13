Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

13.05.2022 16:52
Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören diğer ürün ise arpa oldu.

Buğdayın kilosu en düşük 5,509 TL, en yüksek 5,901 TL, ortalama 5,783 TL'den, arpanın kilosu ise en düşük 5,502 TL en yüksek 5,502 TL ortalama 5,502 TL'den satışa sunuldu. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı

Türk Lirası, Ticaret, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
16:39 Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor
16:34 Zelenski, "Direkt olarak Putin ile görüşmeye hazırım" dedi sonra şartını açıkladı: Önce topraklarımızı terk edin
16:31 Cinnet geçiren anne, 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
16:20 Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 17:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement