Edirne'de Ekmek Fiyatlarına Yüksek İtiraz, Valilik Hukuki Yola Başvuruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Ekmek Fiyatlarına Yüksek İtiraz, Valilik Hukuki Yola Başvuruyor

Edirne\'de Ekmek Fiyatlarına Yüksek İtiraz, Valilik Hukuki Yola Başvuruyor

Edirne'de 220 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye çıkınca, fiyatların yüksek olduğu yönündeki itirazlar reddedildi. Valilik, hukuki yollara başvurma kararı aldı.

27.03.2025 15:56  Güncelleme: 16:04
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Edirne'de 220 gram ekmeğin fiyatının 10 TL'den 15 TL'ye yükselmesinin ardından ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki itirazlar kabul görmeyince Edirne Valiliği hukuki yollara başvurdu.

Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nın kararı ile 22 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulan ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki itirazlar, valilikçe oluşturulan komisyon tarafından reddedildi. Edirne'de ekmek fiyatının belirlenmesi için kurulan komisyona 4 temsilci üye katıldı. Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken, diğer 3 üyenin ret oyu vermesi nedeniyle oy çokluğuyla tarifeye itiraz talebi kabul edilmedi. Ekmek fiyatları hakkında bu aşamadan sonra Edirne Valiliğince dava açmak suretiyle hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

"Valiliğimizce dava açmak suretiyle hukuki yollara başvurulacaktır"

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez ilçesinde faaliyette bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20.03.2025 tarihli ve 29 no'lu kararı ile onaylanarak, 22.03.2025 Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulan 220 gram ekmek 15,00 TL. 440 gram ekmek 30,00 TL. (Kilogram fiyatı 68,18 TL.) olarak belirlenmiş ve tarife fiyatları 25.03.2025 tarih ve 940 sayılı yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki şikayetlere istinaden 'Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Azami Fiyat Tarifesi'ne; 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 12'nci maddesi 1'inci fıkrasının 1. bendine dayanılarak hazırlanan 'Tacir ve Sanayi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında' yönetmeliğin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre Valiliğimizce itiraz edilerek komisyon kurulmuştur. Komisyon Valiliğimiz temsilcisi, Edirne Belediyesi temsilcisi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi olmak üzere 4 üyeden oluşmaktadır. 25.03.2025 günü yapılan toplantıda Valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken, diğer taraflar itirazın reddi yönünde oy kullanmış olup 1 üyenin kabul 3 üyenin ret oyu vermesi nedeniyle oyçokluğuyla tarifeye itiraz talebimiz reddedilmiştir. Ekmek fiyatları hakkında bu aşamadan sonra Valiliğimizce dava açmak suretiyle hukuki yollara başvurulacaktır" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Ekmek Fiyatlarına Yüksek İtiraz, Valilik Hukuki Yola Başvuruyor - Son Dakika

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