Zabıta ekipleri, fırsatçılığa karşı harekete geçti

Edirne'de fiyat tarife ve etiket denetimleri arttı

EDİRNE - Edirne'de son günlerde yaşanan Bulgar turist yoğunluğunun fırsata çevrilmesini engellemek amacıyla iş yerlerinde fiyat tarifesi ve etiket denetimleri arttırıldı.

Fırsatçılığı engellemek amacıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan Bulgar turist yoğunluğu ve yaklaşan yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Yılbaşına kısa bir süre kala kentte çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerine fiyat tarifesi ve etiketi asmayı ihmal etmediği için teşekkür etti.

Balıkpazarı Caddesinde ekipler ile birlikte denetimlere katılan Zabıta İl Müdürü Mustafa Zogo, işletme sahiplerine fiyat etiketlerini görünür yere asmaları konusunda hatırlatmada bulundu. Zabıta Müdürlüğünce 6502 sayılı Kanun'un verdiği yetki çerçevesinde, kentte satışa sunulan mal ve hizmetlerin üzerine malın cinsini ve malın satış fiyatını belirtir etiketlerin bulunup bulunmadığını denetlediklerini belirten Zogo, 10 ekibin farklı bölgelerde denetim yaptığını ve kural ihlaline izin vermediklerini söyledi.

Her ekibin kendi bölgesinde tatlıcılar, balıkçılar, fırınlar, giyim gibi mal ve hizmet sunan tüm işletmelerle ilgili etiket denetimi yaptığını söyleyen Zogo, yerli ve yabancı müşterilerin kandırıldığına yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve bu konudaki denetimlerin aralıksız devam ettiğini aktardı.

Gelen şikayetlere anında müdahale edip, gereğini yaptıklarını belirten Zogo, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerin arttığını dile getirdi.