Edirne'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Edirne\'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Edirne İl Özel İdaresi, İpsala ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 432,99 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesini yapacak. İhale, 13 Haziran Perşembe günü Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartname ve eklerini 22 bin lira karşılığında temin edebilecek.

31.05.2024 09:33
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Edirne'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Edirne İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne'nin İpsala ilçesi sınırlarında 4 bin 432,99 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek

Tahmini bedeli 22 milyon lira olan sahanın ihalesi, 13 Haziran Perşembe günü 11.00'de Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini Edirne İl Özel İdaresinden 22 bin lira karşılığında temin edebilecek.

Kaynak: AA

İpsala, Edirne, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek - Son Dakika
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