Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Edirne\'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Başladı
05.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kakava Şenlikleri'ne katılan ziyaretçiler, Edirne'nin meşhur tava ciğerine yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'de her yıl büyük coşkuyla kutlanan Kakava Şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler, şenliklerin yanı sıra Edirne'nin meşhur tava ciğerine de yoğun ilgi gösterdi.

Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

Şenlikler için kente akın eden turistler, özellikle Saraçlar Caddesi çevresindeki ciğerci esnafının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşletmeler yoğun talebe yetişebilmek için tüm personeliyle hizmet vermeye çalıştı.

"Tava ciğeri çok beğendim"

İzmir'den geldiğini belirten Rümeysa Ceylan, Kakava coşkusunu yerinde yaşamak istediklerini söyledi. Ceylan, "Kakava şenlikleri için geldik, çok güzel. Tava ciğeri çok beğendim. İlk güne coşkuyla başladık. Birazdan kortejimiz olacak. Gelmişken ciğerin tadına bakalım dedik" ifadelerini kullandı.

Esnaf yoğunluktan memnun

Ciğerci esnafı Ali Doğan ise artan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince tüm müşterilere yetişmeye çalışıyoruz. Tüm personelimizle hizmet veriyoruz. Amacımız herkesin memnun ayrılması" dedi.

Kakava etkinliklerine katılmak için İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Edirne'de konaklarken, kentte turizm hareketliliği de gözle görülür şekilde arttı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.