Edirne'de tır şoförleri 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü - Son Dakika
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Edirne'de tır şoförleri 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü

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Edirne\'de tır şoförleri 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü
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Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bekleyen tır şoförleri, Avrupa geçişlerinde yaşadıkları vize ve oturum sorunlarını dile getirerek yetkililerden destek istedi. Bir tır şoförü, önceki gün 18.00 ile gece yarısı arasında 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü.

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bekleyen tır şoförleri, Avrupa ülkelerine geçişlerde yaşadıklarını öne sürdükleri vize ve oturum sorunlarını dile getirdi. Şoförler, Türk plakalı araçların ve sürücülerin çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

Tır şoförü Yusuf Ateş, yaşadıkları sorunların başında Schengen vizesi ve oturum konusunun geldiğini söyledi. Bulgaristan makamlarının Türk şoförlerini çeşitli gerekçelerle geri çevirdiğini öne süren Ateş, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin turist gibi değerlendirilmesine tepki gösterdi. Ateş, "Biz turist değiliz. Biz tatile gitmiyoruz. İthalat ve ihracata katkıda bulunan, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan şoförleriz. Bizim amacımız Avrupa'da kalmak değil, yükümüzü taşıyıp işimizi yapmak ve evimize ekmek götürmek" dedi.

Kendisinin de vize başvurusunun reddedildiğini belirten Ateş, 18 yıldır Avrupa ile Türkiye arasında taşımacılık yaptığını, giriş ve çıkış kayıtlarının bulunmasına rağmen vize alamadığını ifade etti.

"Bir gecede yüzlerce araç geri çevrildi"

Bulgaristan'a geçişlerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Ateş, verdiği bilgilere göre bir önceki gün saat 18.00 ile gece yarısı arasında 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü. Geri çevirmelerde oturum süresinin gerekçe gösterildiğini savunan Ateş, uygulamaların baskıya dönüştüğünü iddia etti.

Ateş, yalnızca sınır kapılarında değil, Avrupa'nın farklı noktalarında da Türk şoförlerinin sorun yaşadığını öne sürerek Kranevo-Kalotina hattındaki tampon bölgede 200'ün üzerinde şoförün beklediğini, Polonya'da iki Türk şoförünün tutuklandığını ve bazı Avrupa ülkelerindeki gümrük sahalarında Türk araçlarının hareket etmesine izin verilmediğini iddia etti.

"Yetkililer sesimizi duysun"

Sınır kapılarındaki sıra, park ve temel ihtiyaçlara ilişkin sorunların kendi içlerinde çözülebileceğini belirten Ateş, asıl beklentilerinin vize ve oturum uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ateş, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Ateş, "Biz vize almak için ciddi paralar ödüyoruz ancak çoğu zaman olumsuz cevaplarla karşılaşıyoruz. Taşıdığımız yükler sadece bizim değil, ülkelerin ekonomileri için de önemli. İnsanların artık bizi görmesini ve yaşadığımız sorunları anlamasını istiyoruz. Bizim sloganımız şu: Yol bizim, kapı bizim. Bizi görecekler, başka çaresi yok" dedi.

Şoförler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin aksamaması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: İHA
HamzabeyliEkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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