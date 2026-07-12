Edirne'de Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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Edirne'de Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Operasyon

Edirne\'de Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Operasyon
12.07.2026 09:52
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Edirne'de gümrük ekipleri, yasa dışı yollarla getirilen 2 vaşak ve 2 serval kedisini kurtardı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek bir aracın risk analizi çerçevesinde şüpheli bulunarak durdurulduğu ifade edildi.

Ekiplerce detaylı aramaya tabi tutulan araçta, sağlıksız koşullarda gizlenmiş vaziyette 4 yaban hayvanı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan arama sonucunda, sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye çalışılan ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesini de aralıksız sürdürmektedir. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hayvan Hakları, Hamzabeyli, Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Vaşak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

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