Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı - Son Dakika
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Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı

Edirne\'de Yeni Mahsul Buğday Satışı
11.06.2026 17:19
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Edirne Ticaret Borsasında yeni mahsul buğday kilogramı 16,50 TL'den satıldı. İlk hasat Esen Taşkıran'dan.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 16 lira 50 kuruştan alıcı buldu.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk buğdayı Esen Taşkıran tarafından borsaya getirildi.

Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Taşkıran'a ait 12 ton buğday, kilogramı 16 lira 50 kuruştan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Taşkıran'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kurban, yeni hasat sezonunun tüm üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülname Düşmez Gülname Düşmez:
    güzel haber ama fiyat belirlenirken aracılar ne kadar pay alıyo merak ettim yani üreticinin cebine ne kadar giriyomu 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Baydar Sezgin Baydar:
    edirne de iyi fiyat tutmuş herhalde daha iyi olacak sandım ama 16.50 ne bilemem fiyat adil mi değil mi onu bilemiyorum açıkçası üretici ne kadar kar ediyo hiç bilinmiyo genelde borsa fiyatı düşük kalıyo 0 0 Yanıtla
  • İlker Çilali İlker Çilali:
    saygı duyulması gereken bir meslekse neden fiyatlar hep böyle kalıyo ya işin sahibine ne faydası var 0 0 Yanıtla
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