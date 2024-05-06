Edirne'deki sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'deki sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı

Edirne\'deki sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını belirtti. Sezer, sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu girişi olduğunu vurgulayarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Yılbaşından bu yana yolcu trafiğinin her geçen gün arttığını ifade eden Sezer, Nisan ayında günlük ortalama 38 bin yolcu giriş çıkışı olduğunu ve araç trafiğinin de arttığını belirtti.

06.05.2024 18:05
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını söyledi.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıda, sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu girişi olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarındaki trafiğin, ticaretten asayişe kadar pek çok konuyu ilgilendirdiğinin altını çizen Sezer, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Yılbaşından bu yana yolcu trafiğinin her geçen gün arttığına işaret eden Sezer, "Geçen yılın ilk dört ayına göre bu sene yolcu trafiğinde yüzde 15 artış var. Geçen yıl 3 milyon 268 bin yolcu giriş çıkışı söz konusuyken bu sene 3 milyon 758 bin 912 yolcu kapıları kullandı. Sınır kapılarından günlük ortalama 31 bin yolcu giriş çıkış yapıyor. Nisan ayında bu ortalama biraz yükseldi. Nisan ayında toplamda 1 milyon 141 bin 600 yolcu giriş çıkışı var, günlük ise 38 bin yolcu giriş çıkış yapmış." diye konuştu.

Sezer, yolcu sayıları yanı sıra araç trafiğine de değindi.

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin arttığına işaret eden Sezer, "Geçen yılın ilk dört ayında 1 milyon 395 bin araç giriş çıkış yaparken bu yıl aynı dönemde 1 milyon 534 bin 753 araç giriş çıkışı söz konusu. Bu yıl günlük ortalama 12 bin 600 araç giriş çıkışı olmuş. Bu sayı nisanda artış gösterdi. Nisan ayında bu sayı 13 bin 920 oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Edirne, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'deki sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı - Son Dakika

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