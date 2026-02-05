Kapanan Ulus Pazarı\'nın elektrik tesisatı söküldü: Edirne Belediyesi 22 yıldır kurulan pazarı kapattı

Edirne'de 22 yıldır her hafta cuma günleri kurulan Ulus (Cuma) Pazarı'nın Edirne Belediyesi tarafından geçen ay kapatılmasının ardından, pazar alanındaki elektrik tesisatı da söküldü. Çalışmalar, uzun yıllar kentin simgelerinden biri haline gelen pazarın artık tamamen devre dışı bırakıldığını ortaya koydu.

Yıllar boyunca yalnızca bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda Edirne ekonomisinin lokomotifi, sosyal hayatın merkezi ve turizmin önemli cazibe noktalarından biri olan Ulus Pazarı'nın Edirne Belediyesi'nin kapatması kentte adeta hayatı durdurdu. Pazarın kurulmadığı günlerde alışık olunan kalabalık yerini sessizliğe bıraktı.

Esnaf ve vatandaşlar, pazarın yokluğunun çarşıyı da olumsuz etkilediğini belirtirken, bölgedeki hareketliliğin ciddi şekilde azaldığını ifade etti. Ulus Pazarı'nın kapatılmasıyla birlikte Edirne'nin yıllardır süregelen pazar kültüründe de önemli bir boşluk oluştuğu dile getiriliyor.

Kapanan pazar alanıyla ilgili bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği ise merakla bekleniyor. - EDİRNE