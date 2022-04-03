Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - Son Dakika
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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

03.04.2022 09:24

- Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist, esnafın yüzünü güldürdü.

- Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

EDİRNE - Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist, esnafın yüzünü güldürdü. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de, bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı vardı.

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor.

Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne'de ikinci sırada yerini aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

Çoğunluğu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarından oluşan Balkan ülkelerinden gelen binlerce turist, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan turistler alışveriş yaptı.

Edirne esnafının yüzü gülüyor

Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Menüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor" dedi.

Esnaf Ömür Biçer de, müşterilerinin yüzde 95'inin Bulgaristan vatandaşlarından oluştuğunu ifade etti. Kuruyemiş satan Biçer, Bulgaristan vatandaşlarının kilolarca alışveriş yaptığına değindi. Pazar esnafı Bünyamin Coşkun, Edirne pazarlarına yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını, Ramazan Bayramından sonra Edirne'de turist akını yaşanacağını söyledi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi
Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi
Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - Son Dakika
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