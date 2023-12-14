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Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB tarafından tescillendi - Son Dakika
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Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB tarafından tescillendi

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini'nin adı Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı (PDO) ile tescillendi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AB'nin Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinini de tescil etmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB tarafından tescillendi
14.12.2023 - 14:21,
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"Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini"nin adı Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı (PDO) ile tescillendi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Avrupa Birliği'nin Türkiye resmi sitesine yaptığı açıklamada "Edremit zeytinyağından sonra AB'nin Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinini de tescil etmesinden gurur duyuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye resmi sitesine Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenmesi ile ilgili basın bülteni yayınlandı. "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB tarafından tanındı" başlığı ile yayınlanan söyleşide "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini"nin adı Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı (PDO) ile tescillendiği duyuruldu.

"Muğla Milas'tan sonra Balıkesir Edremit de Türkiye'de AB tarafından, Edremit zeytinyağı ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini olmak üzere iki ürün ismi PDO ile tescil edilmiş ikinci ilçe oldu" şeklinde bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile başvuru ve tescil sürecini yürüten Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'in açıklamalarına da yer verildi.

Başkan Arslan, Avrupa Birliği Türkiye resmi sitesine yaptığı açıklamada "Edremit zeytinyağından sonra AB'nin Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytinini de tescil etmesinden gurur duyuyoruz. İşbirliği ve dayanışma ruhuyla elde edilen bu başarılar Edremit'in zeytin mirasının Avrupa'da öne çıkmasına sağlayacak. Edremit Belediyesi olarak yerel ekonomimizi güçlendirmek ve Edremit'i uluslararası platformlarda daha da güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB tarafından tescillendi - Son Dakika
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