EES Sistemi ile Havalimanlarında Yoğunluk Artabilir

27.03.2026 13:03
Enuygun.com, EES'nin 10 Nisan'da devreye girmesiyle havalimanlarında bekleme sürelerinin uzayabileceğini açıkladı.

Enuygun.com, Avrupa Birliği'nin sınır yönetimini dijitalleştiren Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES), 10 Nisan itibarıyla tüm Schengen ülkelerinde tam kapasite devreye alınması nedeniyle havalimanlarında yaşanacak yoğunluklara karşı yolculara uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde 10 Nisan itibarıyla manuel kontrollerin yerini dijital kayıtlar alacak. Yeni sistemle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere tüm AB dışı yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu hale getirilecek.

Yeni sistem, manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedeflerken, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Manuel gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu özellik, kural ihlallerini anında tespit ederek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderecek.

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

"EES ile ilk kayıt işleminin yolcu başına 2 ila 4 dakika arasında ek süre ekleyeceği öngörülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan, yeni sistemin, sınır geçişlerinde bekleme sürelerini uzatabileceğini belirtti.

Özkan, "Çünkü manuel pasaport kontrolü ortalama 30-45 saniye sürerken, EES ile ilk kayıt işleminin yolcu başına 2 ila 4 dakika arasında ek süre ekleyeceği öngörülüyor. Yolcuların seyahat planlarının aksamaması için özellikle aktarmalı uçak bileti alanların bağlantı sürelerini her zamankinden uzun tutmalarını ve havalimanına gidiş saatlerini bu yeni yoğunluk tablosuna göre planlamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bordo, yeşil ve gri pasaport türü fark etmeksizin zorunlu olduğuna dikkati çeken Özkan, özellikle aktarmalı uçuşlarda, pasaport kontrolünün yapılacağı ilk durak noktası için aktarma sürelerini her zamankinden çok daha uzun tutmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Özkan, işlemlerini hızlandırmak isteyenlerin ise havalimanlarındaki self-service kiosklarını kullanabileceğinin bilgisini paylaşarak, özellikle sistemin ilk devreye girdiği 2026 yılı için bayram ve yaz tatili gibi yoğun tatil dönemlerinde mutlaka tedbirli davranmak gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
