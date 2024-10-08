Efeler Belediyesi'nden Tarımsal Faaliyetlerle Yerel Üretime Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Efeler Belediyesi'nden Tarımsal Faaliyetlerle Yerel Üretime Destek

Efeler Belediyesi\'nden Tarımsal Faaliyetlerle Yerel Üretime Destek

Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Işıklı Mahallesi'nde lahana ve karnabahar ekimi gerçekleştirdi. Elde edilen ürünler, Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek ve çevrimiçi satışa sunulacak.

08.10.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Işıklı Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 10 dönümlük alana lahana ve karnabahar ekimi gerçekleştirdi.

Tarlada özenle yetiştirildikten sonra hasat edilen ürünler, Efeler Belediyesi'ne ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek. Elde edilen lahana ve karnabaharlar, Efe Bakkallar ve efelerpazari.com adresli çevrimiçi satış mağazasından vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, lahana ve karnabaharların sürgünlerinden elde edilecek cibes otu da yine belediyenin fabrikasında işlenerek aynı satış kanallarında yer alacak.

Efeler Belediyesi'nin bu girişimi, hem yerel üretimi destekleyerek ekonomiye katkıda bulunuyor hem de vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamada önemli bir katkı sunuyor. Tarımsal faaliyetler, bölgedeki kadınların ekonomik bağımsızlıklarına da katkı sunarak, toplumsal kalkınmaya destek oluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Efeler Belediyesi'nden Tarımsal Faaliyetlerle Yerel Üretime Destek - Son Dakika

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