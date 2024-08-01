Efeler Belediyesi SGK Borçları İçin İcra İşlemi Başlatıldı İddiası Yalanlandı

Ekonomi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in belediyenin SGK borçlarına ilişkin icra işlemi başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından ilgili bakanlık yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadığı sadece bilgilendirme yapıldığı" belirtildi.

Bugün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Efeler Belediyesi'nin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek "Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Belediye Başkanı Yetişkin'in açıklaması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede; "Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır" denildi. - AYDIN