Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine ilişkin denetim yapılırken, denetim ekipleri fırsatçılara geçit vermiyor.

Efeler Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Denetimler ile ilgili Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamlığımızca oluşturulan denetim ekipleri tarafından ilçe merkezimizde bulunan ticari işletmelerde fahiş fiyat ve stok denetimleri gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN