Üye Girişi
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika

Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı

09.02.2022 23:33
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı

Turizmi ile öne çıkan İzmir'in Selçuk ilçesi, #EfesBizimdir mottosuyla EMITT'te yerini aldı.

Turizmi ile öne çıkan İzmir'in Selçuk ilçesi, #EfesBizimdir mottosuyla EMITT'te yerini aldı. Kurulan stantta ziyaretçilere Selçuk'un turizmi ve gastronomisi anlatılıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 25'inci kez İstanbul'da kapılarını açtı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan fuarda ülkeler, şehirler ve ilçeler; kültürlerini, doğal güzelliklerini ve tarihlerini tanıtıyor. Efes Selçuk Belediyesi de fuara geniş katılım gösterirken, #EfesBizimdir mottosuyla ziyaretçilerinin karşısına çıktı. 4 gün sürecek fuarda Efes Selçuk Belediyesi, Antik Kent Mutfak sunumu, Art Seramik etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

"Efes Selçuk halkı, yerel yönetimlerin Efes'te daha fazla söz hakkı olmasını istiyor"

Selçuk ilçesinin tarihine ve önemine değinen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,"EMITT'i özlemişiz, bu sene 25'inci yılı. 2 yıl aradan sonra burada bulunmak mutluluk verici. "Efes Bizimdir" sloganıyla burada bulunuyoruz. Efes halkının sesi olmak için geldik. Efes Selçuk halkı, yerel yönetimlerin Efes'te daha fazla söz hakkı olmasını istiyor. Karşılığını bulacak ve kente geri dönebilecek yatırımları ve işlemleri yapabilmemiz adına bunu istiyor. EMİTT fuarı bizim için bu sene başka bir değer de ifade ediyor. Gastronomi anlamında birçok lezzeti barındıran bir kentiz. Çok fazla endemik bitkilerimiz mevcut. Bu endemik bitkilerimizin sonucunda oluşturulan birçok ürünümüz var. Antik kent mutfağıyla da son zamanlarda ilgilenmeye başladık. Acaba Efesliler ne yiyordur? diye düşünüyoruz. Selçuk, Gastronomi anlamında çok değerli bir yer. Bir yeri ziyaret ettiğiniz zaman kültürel ve tarihi değerleri haricinde aynı zamanda yaşamsal değerlerini de görmek istiyorsunuz. Efes Selçuk, bunların hepsini barındıran bir yer, herkesi davet ediyoruz. Söylemek istediğim en önemli şey Efes Selçuk bir bütündür. 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarihten bahsediyoruz. Kibele'den Artemis'ten ve Amazonların kurduğu bir kent bahsediyoruz. 8 bin 600 yıllık zaman içerisinde beylikler dönemi de dahil olmak üzere kesintisiz bir tarih var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı
Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı

YORUMLAR
500

Selçuk Belediyesi, Selçuk, İzmir, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
23:51 Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement