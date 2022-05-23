Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı - Son Dakika
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Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı

23.05.2022 18:11

Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldıKARABÜK Karabük'ün Eflani ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı'nın girişimleri ile çiftçilere hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı.

Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı

KARABÜK Karabük'ün Eflani ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı'nın girişimleri ile çiftçilere hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı.

Eflani İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçenin en büyük gelir kapısından biri olan hindi yetiştiriciliği ile ilgili olarak çiftçilere 2 bin 500 adet hindi ve tavuk civcivi dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, göreve geldikleri ilk günden beri Eflani çiftçisine yardımcı olmak için kanatlı hayvan yardımında bulunduklarını, ilçe tarımını daha ileri taşımak adına çalıştıklarını söyledi. Karadeniz, ayrıca 2 bin 500 civarından hindi ve tavuk civcivi dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı
Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı - Son Dakika


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