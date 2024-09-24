Eflani\'de Alım Garantili Siyez Buğdayı Projesi Başlıyor

Ekonomi

Karabük'ün Eflani ilçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz 2024-2025 Ekim Yılında Eflani'de alım garantili siyez buğdayı projesinin başlayacağını bildirdi.

Karadeniz, Tarım Kredi Kooperatifine geldikleri 2018 yılında siyez projesi yaptıklarını ve 30 ton tohum desteği aldıklarını anlatarak, " Siyezin ekimini yaptıydık ama Pazar bulamıştık ve son 6 aydır Kaatamonu'nun Devrakani ilçesinde Siyez bulgunu ve unu yapan bir firma ile görüşmelerimiz oldu. İl Tarım Müdürlüğü ile Siyez firması ile görüştürerek yaparak Bakanlık nezdinde alım garantili ekim yapacağız. İlçemizde ciddi anlamda siyez ekimi için ciddi bir talep var. 2024-2025 Ekim döneminde yaklaşık 800 dönüm alanda alım garantili siyez buğdayı ekimi yapılacak. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol'un da desteklediği proje önümüzdeki günlerde başlayacak." dedi.

Başkan Karadeniz, ilçede daha önce süt toplama merkezi projesinin de devam ettiğini kaydederek, Kaymakamlık, Belediye ve Ziraat Odası ortaklığında süt toplama merkezi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Böylelikle ilçemizde hayvancılıkla uğraşan köylümüzün sütünü toplayacağız ve değerinde satacağız" diye konuştu. - KARABÜK